STX Entertainment wypuściło w ubiegłym roku do kin jedno z największych filmowych zaskoczeń, czyli film Ślicznotki. Teraz studio może mieć kłopoty związane z pozwem jednej ze striptizerek, której historia miała posłużyć, jako inspiracja przy pisaniu scenariusza.

Samantha Barbash, czyli jedna ze striptizerek, której historia miała zostać opowiedziana w filmie Ślicznotki, pozwała studio za zniesławienie oraz zniszczenie reputacji. W jednym z wywiadów twierdziła, że 87% filmu to kłamstwo. Kobieta domaga się 40 milionów dolarów odszkodowania. Barbash od momentu wejścia filmu do kin we wrześniu, miała zamiar złożyć pozew do sądu. Wcześniej chciała powstrzymać premierę produkcji w kinach.

Prawnicy kobiety mieli we wrześniu wysłać list do włodarzy studia STX Entertainment, w którym twierdzili, że Samantha Barbash nie otrzymała żadnej zapłaty za wyrażenie zgody na możliwość opowiedzenia historii jej życia. Scenariusz do filmu powstał na podstawie artykułu New York Magazine z 2015 roku, w którym opowiedziano historię grupy striptizerek, które najpierw odurzały swoich klientów alkoholem i narkotykami, a następnie ich okradały. Samantha Barbash przyznała się do stawianych jej zarzutów spiskowania, kradzieży oraz napadów, za co otrzymała pięcioletni wyrok w zawieszeniu.

Według byłej striptizerki producenci filmu oraz Jennifer Lopez (gwiazda wcieliła się w główną rolę) nie zrobili nic, aby zachować odpowiednią ostrożność w chronieniu praw Barbash i nie stworzyli fikcyjnej postaci lub grupy postaci, pomimo braku zgody na wykorzystanie jej wizerunku.