Yellowstone – najczęściej oglądany serial produkcji Paramount Networks powraca na antenę polskiej telewizji! Kevin Costner jako John Dutton nadal toczy walkę z bezlitosnym światem biznesu! Drugi sezon Yellowstone można oglądać co wtorek o godzinie 20:00 na Paramount Channel.

fot. materiały prasowe

Serial Taylora Sheridana, twórcy takich hitów jak obie części Sicario, czy czterokrotnie nominowany do Oscara film Aż do piekła wywołał niemałe poruszenie. Yellowstone opowiada bowiem historię Johna Duttona oraz jego rodziny, właścicieli największego rancza w USA. Ich posiadłość graniczy z terenami należącymi do deweloperów i indiańskiego rezerwatu – wygłodniałych, biznesowych wilków, gotowych zrobić wszystko, by zagarnąć choć część rancza Duttonów, słynnego Yellowstone.

Drugi sezon Yellowstone wprowadza widzów w bezlitosny świat. John Dutton i jego rodzina znajdują się w pułapce, gdzie ściany zbliżają się ze wszystkich stron. Nieoczekiwane sojusze, nowi wrogowie i nielojalność grożą rozpadem rodzinnego majątku. W nowym sezonie u boku Kevina Costnera pojawią się zarówno znane już postaci grane przez Kelly Reilly, Wesa Bentleya czy Gila Birminghama, jak i zupełnie nowi bohaterowie, m.in. Neal McDonough wcielający się w rolę rywalizującego z Duttonem właściciela kasyna.

Reakcja amerykańskich widzów na drugi sezon Yellowstone nie pozostawia złudzeń – ponad 5 milionów widzów każdego z premierowych odcinków oraz rekordowa oglądalność finału drugiego sezonu sprawiła, że serial wspiął się na sam szczyt listy najchętniej oglądanych produkcji telewizyjnych w 2019 roku.

Czy polityczne zagrywki i odwrócenie się Jamiego od rodziny sprawią, że ogrodzenia największego amerykańskiego rancza zostaną rozerwane, a potęga rodu Duttonów przejdzie do historii? Odpowiedzi poznamy w kolejnych premierowych odcinkach drugiego sezonu Yellowstone* co wtorek o godz. 20:00 na Paramount Channel.*