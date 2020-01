Do włodarzy platformy Netflix widocznie dotarły skargi od części fanów, którzy nie ogarnęli chaotycznie prowadzonej linii czasowej jaka zastosowana została w serialu Wiedźmin. Postanowiono im pomóc. Na Twitterze opublikowana została grafika porządkująca przedstawione wydarzenia.

fot. materiały prasowe

W każdym z ośmiu odcinków pierwszego sezonu poznajemy historię trójki głównych bohaterów: Wiedźmina, czyli Geralta z Rivii, czarodziejki – Yennefer z Vengenbergu oraz Ciri, Lwiątka z Cintry. Jednakże ich losy ukazane są w kompletnie innym czasie. Nic nie dzieje się w sposób linearny. Spowodowało to wiele zamieszania wśród widzów serialu, szczególnie tych, którzy do tej pory z twórczością Sapkowskiego nie mieli za wiele do czynienia. Miejmy nadzieję, że poniższa grafika rozjaśni wszelkie wątpliwości. Jak myślicie? Poniżej wspomniany Twitt.

Tu macie grafikę w lepszej jakości.

Pierwszy sezon Wiedźmina zadebiutował 20 grudnia 2019 roku. Premiera kolejnego sezonu dopiero w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że serial ten w Polsce stał się najpopularniejszą produkcją oryginalną Netflixa ubiegłego roku. Nie przeszkodziła jej w tym nawet dość późna data premiery.