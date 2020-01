Już 21 lutego do kin trafi najnowsze dzieło kanadyjskiego reżysera Xaviera Dolana pt. Matthias i Maxime . Przedstawiamy zwiastun filmu, którego premiera odbyła się podczas 72. MFF w Cannes, a który recenzenci okrzyknęli najlepszym filmem Dolana od czasów Mamy . Kanadyjski reżyser powraca także jako aktor i kreśli obraz współczesnych 30-latków, których krzepnąca tożsamość pozostawia coraz mniej miejsca na niespodzianki i nieprzewidziane zwroty uczuć. Zawieszeni pomiędzy dzieciństwem i dorosłością, przeczuwają, że nigdy nie będzie lepszej okazji, żeby ryzykując wszystko, powiedzieć: „Kocham”.

Najczulszy, najcieplejszy, bezwstydnie romantyczny Matthias i Maxime jest historią jednego pocałunku, który wstrząsnął starą znajomością, zmącił beztroskie wody młodości i na zawsze odmienił życie tytułowych bohaterów. Ten pean na cześć przyjacielskich więzów przypomina, że prawdziwa miłość nie może się obejść bez prawdziwej przyjaźni. A czasem się od niej zaczyna.

GŁOSY PRASY:

Czuły, delikatny i prawdziwy film. The Guardian

Matthias i Maxime to film, który bawi się nostalgią za czasami, które jeszcze nie minęły. W swojej istocie jest tak realistyczny, tak prawdziwy, że odbiorca przeżywając to dzieło może zatęsknić za tym, co wciąż trwa.

Filmawka