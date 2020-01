Jay Roach, reżyser m.in. zeszłorocznego Gorącego tematu, Zmiany w grze i Trumbo postanowił odejść od tematów mocno osadzonych w mieszance mediów, polityki i skandali. 62-letni artysta nakręci musical w stylu Busby’ego Berkleya!

Mam świetny pomysł na musical, nad którym pracuję bardzo ciężko na boku!

ujawnił Roach

Dodał, że inspiracją są dla niego słynące z ekstrawaganckich numerów choreograficznych filmy Busby’ego Berkleya, takie jak Poszukiwaczek złota (1935), The Gang's All Here (1941).

Naprawdę podobały mi się rozległe sekwencje, które zostały zainscenizowane we wczesnych komediach, które zrobiłem! Wydaje się, że są teraz tak nieproporcjonalnie duże, kiedy myślę o nich w porównaniu do tych małych, intymnych dramatów, które robiłem w ostatnim czasie. Aktualnie mam w planach epicką, zorientowaną na spektakle komedię muzyczną!

mówi Roach, nawiązując do serii o Austinie Powersie

Roach będzie odpowiedzialny również za scenariusz produkcji.