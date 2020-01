Tytułowy Wiedźmin w oryginalnych książkach Andrzeja Sapkowskiego jest wygadany. Nie można tego powiedzieć o jego amerykańskim odpowiedniku z serialu na platformie Netflix. Henry Cavill jako Geralt z Rivii rzadko posługuje się ikonicznym sarkazmem, jeszcze rzadziej w ogóle otwiera usta w celu wygłoszenia jakiejkolwiek kwestii dialogowej. Showrunnerka serialu – Lauren Smith Hissrich – wyjaśniła, dlaczego w ostatecznym rozrachunku wykreowała tak małomównego Wiedźmina.

W literackim pierwowzorze Geralt jest bardzo rozmowny. Odpowiadało mi to przez większość czasu. Pamiętam jednak, że kiedy czytałam "Głos rozsądku", zaczęłam się zastanawiać, czy Iola nie zignorowała ślubów milczenia, aby powiedzieć Wiedźminowi, żeby przestał tyle ględzić. wyznała Lauren S. Hissrich.

Henry Cavill jako Wiedźmin

Showrunnerka przyznała, że początkowo zamierzała wprowadzić do scenariusza znacznie więcej kwestii dialogowych tytułowego bohatera: