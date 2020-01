Dyrektor programowy Martin Novosad podkreśla:

Miloš Forman to najprawdopodobniej najpopularniejszy i najważniejszy czeski scenarzysta i reżyser, jeden z czołowych przedstawicieli pokolenia twórców czechosłowackiej Nowej Fali, który pod koniec lat 60. wyemigrował do USA i przede wszystkim tam kręcił swoje filmy. Jego dzieła weszły w poczet klasyki uznawanej na całym świecie a on sam stał się szanowanym twórcą. Jego odejście w 2018 roku to wielka strata dla całego świata kinematografii , dyrektor programowy festiwalu ze strony czeskiej. Zdecydowaliśmy się jednak ten smutny fakt przekuć w wyzwanie i przygotowaliśmy dla wszystkich widzów „Kina na granicy” kompleksową retrospektywę tego wyjątkowego twórcy. Zaprosiliśmy znakomitych gości, potomków reżysera i bliskich współpracowników. Powodów naszej decyzji było oczywiście więcej – m.in. wierzyliśmy przy poprzednich edycjach naszego przeglądu, że uda nam się jeszcze Miloša Formana ściągnąć do Cieszyna. Dziś wprawdzie już to nie jest realne, ale retrospektywa stanowiąca hołd dla dzieła mistrza znalazła w programie naszej imprezy zasłużone miejsce.