Od premiery Podziemnego Kręgu na festiwalu w Wenecji minęło już sporo wiosen, a Brad Pitt przyznał w ostatnim z wywiadów, że wraz z Edwardem Nortonem zapalił jointa przed pokazem i jak to zwykle w takim przypadku bywa, film oglądało się ciut inaczej.

Ale zacznijmy od początku. Film Podziemny Krąg powstał na podstawie książki Chucka Palahniuka, którego dzieło krytycy przyjęli w sposób ambiwalentny, zaś 56 festiwal filmowy w Wenecji dał filmowi dużego minusa. Cała ta krótka historia mogłaby się tutaj zakończyć gdyby nie Brad Pitt, Edward Norton i pewna nielegalna używka. Tuż przed premierą filmu tych dwóch panów postanowiło pomóc sobie w urozmaiceniu wieczoru i gdy rozsiadali się w wygodnych fotelach, będąc już pod wpływem, nie wiedzieli jeszcze, że będą jedynymi osobami, których rozśmieszy ten film. Całą sprawę tak opisuje Brad Pitt :

W filmie pojawił się pierwszy żart i następny i kolejny, a na sali panowała kompletna cisza. Nikogo to nie śmieszyło i z każdym kolejnym razem cała ta sytuacja w jakiej się znaleźliśmy z Edwardem, co raz bardziej nas bawiła. Byliśmy jedynymi osobami, które się śmiały na sali i to z własnych żartów.