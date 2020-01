Firma produkcyjna Synchronicity Films nabyła prawa do przeniesienia na telewizyjny ekran serii kryminałów Craiga Russella pt. Lennox. Jednym z producentów ma zostać Robert Murphy, odpowiedzialny m.in. za serial George Gently czy Nadkomisarz Banks.

Jestem przekonany, że Claire Mindell, dyrektor Synchronicity i jej zespół zaoferują idealnego kandydata, który wprowadzi postać Lennox na ekran. powiedział Russell

Lennox Russella jest fascynującą postacią, czerpiącą inspirację z klasycznego detektywa noir, który jednak wionie świeżością, dzięki misternej scenerii, autentyczności epoki i fascynującej fabule. dodała Claire Mundell

Ten kryminalny cykl składa się z pięciu tytułów. Pierwszy z nich to Lennox, drugi to The Long Glasgow Kiss, trzeci – The Deep Dark Sleep, czwarty – Dead Men and Broken Hearts i piąty zatytułowany The Quiet Dead of Thomas Quaid.

Akcja pierwszej powieści rozgrywa się w 1953 roku w Glasgow, gdzie prywatny detektyw Lennox, którego można wynająć, ale nie można kupić przyjmuje zlecenie od brata bliźniaka zamordowanego gangstera. Ma on złapać jego morderców. Sprawa nie pachnie dobrze, jednak Lennox musi podjąć ryzykowną grę i zanurzyć się w świat podziemia, w którym toczy się walka o władzę, krzyżują interesy mafijnych bossów, a życiowi rozbitkowie trafiają ze swoimi problemami.