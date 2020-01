Stacja FX zaprezentowała pełny zwiastun swojego nowego serialu Devs. Produkcja ta to thriller science fiction skierowana do fanów, którzy lubią trudną i dającą do myślenia rozrywkę. Zerknijcie na poniższą zapowiedź i dajcie znać co myślicie o tej pozycji.

fot. FX Networks

Za serial odpowiada Alex Garland, który jest zarówno autorem scenariusza do niego, jak i reżyserem . To spod jego skrzydeł wyszły takie produkcje jak Ex Machina czy Anihilacja. Kluczową rolę w nadchodzącym widowisku odegrać ma technologia, która obecna jest w naszym codziennym życiu niemal na każdym kroku.

Główną bohaterką jest Lily Chan, kobieta pracująca jako inżynier w firmie komputerowej o nazwie Amaya. Mając pewne podejrzenia postanawia zbadać tajny dział, jaki prowadzi jej pracodawca – Forest. Sądzi ona bowiem, iż ma on coś wspólnego z zabójstwem jej chłopaka.

W aktorskiej obsadzie znajdują się Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Zach Grenier, Cailee Spaeny i Alison Pill.

Serial składać ma się z ośmiu odcinków. Jego premiera zaplanowana jest na 5 marca br. na Hulu.