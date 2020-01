Hollywoodzkie studia filmowe robią wszystko, aby zainteresować jak największą liczbę widzów do kupowania biletów. Z najnowszych informacji wynika, że wielkie wytwórnie korzystają ze sztucznej inteligencji, która pomaga im wybrać produkcje warte zrealizowania.

Jedną z nich jest Warner Bros. Pictures, które podpisało umowę z Cinelytic. Firma posiada oparty na sztucznej inteligencji system zarządzania projektami, które zostaną wykorzystane przez studio przy procesach decyzyjnych związanych z wyborem filmów do realizacji. Według raportu wytwórnia wykorzysta kompleksowe dane i analitykę predykcyjną systemu, aby pomóc sobie w podejmowaniu decyzji.

Podobno system potrafi oszacować ile "warta" jest dana gwiazda w poszczególnych państwach, a także wydać prognozę dotyczącą tego, ile produkcja może zarobić w kinach oraz z innych źródeł dochodów.

System może obliczyć w kilka sekund to, co zwykle zajmuje wiele dni, aby ocenić ekipę filmu lub wartości gwiazdy. Sztuczna inteligencja brzmi przerażająco, ale w tej chwili AI nie może podejmować żadnych kreatywnych decyzji. Jest to dobre do analizowania liczb i ogromnych zestawów danych oraz pokazywaniu wzorców, które nie byłyby widoczne dla ludzi. Jednak do kreatywnego podejmowania decyzji wciąż potrzebujesz doświadczenia i instynktu.

powiedział założyciel Cinelytic, Tobias Queisser

Jak widać powoli zaczynamy wkraczać do czasów, gdzie człowiek może korzystać ze sztucznej inteligencji niczym Tony Stark w serii filmów o "Iron Manie".

Warner Bros. Pictures nie może zaliczyć 2019 roku do szczególnie udanych. Jasne – Joker okazał się nieoczekiwanym sukcesem kasowym, ale wytwórnia miała także sporo wpadek, takich jak Blinded by the Light: Siła muzyki, Kłamstwo doskonałe, Szczygieł czy nawet horror Doktor Sen.

Każdego dnia podejmujemy trudne decyzje, które mają wpływ na to, co i jak produkujemy. Dostarczamy filmy do kin na całym świecie, a im dokładniejsze są nasze dane, tym lepiej będziemy mogli zadowolić naszych odbiorców.

stwierdził Tonis Kiis, wiceprezes do spraw dystrybucji w firmie Warner Bros.

Warner Bros. Pictures to nie jedyne studio korzystające z owej technologii. Na liście są również między innymi Ingenious Media, Productivity Media i STX.