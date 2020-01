W lutym do kin wejdzie kolejny film, w którym na ekranie będzie szalała Harley Quinn. Warner Bros. Pictures bardzo mocno wierzy w potencjał finansowy tej postaci, dlatego też w planach ma szereg projektów z jej udziałem.

Harley Quinn sportretowana przez Margot Robbie zadebiutowała w Legionie samobójców. Dla wielu była ona najlepszym elementem niezbyt udanej produkcji, dlatego też wytwórnia Warner Bros. Pictures zapowiedziała z nią kilka filmów. Oprócz nowej wersji filmu o grupie superzłoczyńców ratujących świat dostaniemy w lutym Ptaki nocy. W przyszłości Harley Quinn miała być jedną z głównych bohaterem Gotham City Sirens. Na razie jednak projekt stoi pod znakiem zapytania.

W trakcie Television Critics Association David Ayer, który promuje swój nowy serial Deputy, miał okazję wyjawić dziennikarzom, że prace nad Gotham City Sirens są na razie wstrzymane. Tak przynajmniej uważa on sam.

Warto odnotować, że to własnie David Ayer miał odpowiadać za widowisko, dlatego też on wydaje się być całkiem niezłym źródłem informacji. Czyżby Warner Bros. Pictures nie do końca wierzyło w sukces filmu Ptaki nocy i czekało do końca na to co się wydarzy w lutym?