Projekt oparty na liczbie 22, czyli dwóch dwójkach w parze, nawiązuje do wydarzenia, które rozgrywa partnersko się w dwóch miastach: Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Plakat ma intensywną typografię – żółty i czarny to kolory, które tworzą najmocniejszy kontrast. Ten zestaw barw jest nie tylko najdłużej widziany przez osoby tracące wzrok, lecz również skutecznie przyciąga uwagę odbiorców. Tak samo „Kino na Granicy”, które przyciąga nieskończoną prawie ilością filmów, spotkań, gości.

Wygląd i pomysł na plakat tłumaczy autorka Iwona Cichy:

Myśląc o 22. edycji i szukając niebanalnego nawiązania do jednego z tematów tegorocznego festiwalu, a więc sieci i Internetu, postanowiłam poszukać głębiej i wyjść poza stereotypowe znaki @, kabel czy symbolu ikonki wi-fi, od których roi się wszędzie. Jednocześnie chciałam dać organizatorom możliwość jeszcze skuteczniejszego wyjścia w przestrzeń miasta, żeby jak najwięcej osób mogło "wpaść w naszą sieć" i zakosztować dobrego kina oraz cudownej atmosfery. Stąd też pojawił się pomysł na stworzenie plakatu na bazie modułu, który można rozbudowywać w nieskończoność we wszystkich kierunkach — dokładnie tak, jak działa sieć! Ale sam moduł to nie wszystko. Nie byłoby Internetu bez komputerów, a komputerów bez systemów liczbowych i kodowania. Skoro dane można zakodować przy użyciu ciągu powtarzających się cyfr, to dlaczego nie moglibyśmy napisać naszego systemu dwudziestodwójkowego? Systemu zapewniającego dostęp do świetnych filmów, niezapomnianych koncertów i wielu innych atrakcji! Ale Internet to też zagrożenia. Nie bez powodu krawędzie stopni czy niskich sufitów są malowane w żółto-czarne pasy, do czego również nawiązuje kolorystyka plakatu.