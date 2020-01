Nowojorscy policjanci powracają w stylu lat 80. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun siódmego sezonu serialu komediowego Brooklyn 9-9. Zerknijcie poniżej na zapowiedź i dajcie znać jak Wam się ona podoba?

fot. materiały prasowe

Zdziecinniały detektyw, Jake Peralta, jest w czepku urodzony. Swoją, wydawać by się mogło, poważną pracę traktuje jak niewinną zabawę. Jego nonszalancki sposób rozwiązywania dochodzeń jest mu puszczany płazem, ponieważ może się pochwalić największą liczbą zamkniętych spraw. Jednak nowy kapitan, Ray Holt, chce wychować zdolnego detektywa na poważnego służbistę, a cały posterunek przekształcić we wzorową jednostkę organów ścigania. Wszystko to przyczynia się do powstania wielu komediowych sytuacji. Akcja nowych epizodów rozpocząć ma się zaraz po wydarzeniach ukazanych w sezonie poprzednim. Czy kapitan Holt dalej pozostanie przydzielony na patrole, do czego zmusiła go nowa komisarz Madeline Wuntch?

Przypomnijmy, że serial miał się zakończyć już na piątym sezonie, po tym jak stacja FOX postanowiła nagle z niego zrezygnować. Jednak decyzja ta wywołała burzę wśród fanów i produkcję przejęła stacja NBC, która stworzyła już świetny sezon szósty. Gwiazdami serialu są Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz i Kyra Sedgwick.

Premiera 7. sezonu serialu w USA odbędzie się 6 lutego br. W Polsce serial dostępny jest na platformie Netflix. Obecnie udostępnionych jest 5 pierwszych sezonów.