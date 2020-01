Po latach od premiery Incepcji film w reżyserii Christophera Nolana jest dla wielu klasykiem gatunku, a także najlepszym dziełem popularnego filmowca. Do dzisiaj trwają także rozmowy na temat interpretacji zakończenia widowiska. Swoją opinię na ten temat wyraził również odtwórca głównej roli – Leonardo DiCaprio.

Laureat Oscara Leonardo DiCaprio został zapytany o interpretację zakończenia zaprezentowanego przez Christophera Nolana w finale Incepcji. Odpowiedź hollywoodzkiego gwiazdora była zaskakująca.