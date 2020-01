David Ayer, który w 2016 roku wyreżyserował rozczarowujące widowisko komiksowe zatytułowane Legion samobójców wyjawił, że to on nie chciał powracać do roli reżysera przy sequelu.

David Ayer, który ma na swoim koncie kilka naprawdę udanych produkcji takich, jak Bogowie ulicy czy Furia, nakręcił także komiksowego potworka zatytułowanego Legion samobójców. W trakcie Television Critics Association, gdzie był obecny z racji promocji serialu Deputy, miał okazję porozmawiać z dziennikarzami o produkcji należącej do DC Extended Universe.

Aktualnie trwają już prace nad realizacją nowego filmu o tytułowej grupie superzłoczyńców. Na krześle reżyserskim nie zasiądzie jednak David Ayer, a doskonale znany wszystkim fanom Kinowego Uniwersum Marvela ze stworzenia filmów o Strażnikach Galaktyki, James Gunn.

Twórca odpowiedzialny za wprowadzenie Legionu samobójców do DCEU wyjawił, że to on zadecydował, iż nie chce kręcić kontynuacji swojego dzieła. Dodał, jednak, że nie jest to jego pożegnanie z kinem na podstawie komiksów. Ayer stwierdził, że uwielbia możliwości, jakie niosą za sobą takie projekty oraz fanów. Tego typu kino go pociąga i jak najbardziej zamierza w przyszłości spróbować ponownie.

A Wy chcecie Ayera z powrotem przy kinie komiksowym? Może macie jakiś pomysł dla niego?