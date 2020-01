W Wielkiej Brytanii trwają zdjęcia do kolejnego widowiska należącego do Marvel Cinematic Universe zatytułowanego Eternals. W sieci pojawiły się nowe fotografie z planu, na których widnieje chociażby gwiazda serialu Gra o tron – Kit Harington.

W tym roku Marvel Studios przygotował dla fanów komiksowych ekranizacji premierę Czarnej Wdowy oraz serialu The Falcon and the Winter Soldier, który trafi do oferty platformy streamingowej Dinsey+. Oprócz tego trwają nadal prace nad kolejnymi widowiskami, a jednym z nich jest Eternals, który również zawita do kin pod koniec tego roku.

W sieci pojawiły się zdjęcia z planu, na których widnieją Kit Harington wcielający się w postać Dane’a Whitmana oraz Gemma Chan, czyli ekranowa Sersi.

W 2019 roku, w trakcie CCXP szef Marvel Studios Kevin Feige zapowiedział, że w filmie pojawią się również rasy Celestianów (przedstawicielem jest między innymi Ego, czyli ojciec Star-Lorda) oraz Dewiantów. Ci pierwsi znani są ze swojej wielkiej mocy oraz odegrania ważnej roli w stworzeniu ludzkości. To właśnie oni odpowiadali za stworzenie buntowniczych oraz złowrogo nastawionych Dewiantów i nieco bardziej skorych do współpracy Przedwiecznych.

Eternals będzie filmem opartym na komiksie stworzonym przez Jacka Kirby’ego. Seria wprowadziła do uniwersum Marvela grupę nieśmiertelnych mutantów nazywanych Przedwiecznymi oraz ich rywali – wspomniani Dewianci. Warto wspomnieć, że Thanos w komiksach również należał do tytułowej kosmicznej rasy (chociaż niektóre źródła mówią, że był on hybrydą Przedwiecznego i Dewianta), jednak nie wiadomo czy twórcy filmu zdecydują się wprowadzić ten motyw do swojej historii.

Eternals trafią do kin 6 listopada 2020 roku.