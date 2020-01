Mark Hamill wystąpi gościnnie w 2. sezonie ''What We Do in the Shadows''

Dla wszystkich fanów "Gwiezdnych wojen" twórcy serialu What We Do in the Shadows przygotowali nie lada niespodziankę. W nowym sezonie pojawi się legendarny Mark Hamill.

W trakcie wydarzenia Television Critics Association twórca serialu What We Do in the Shadows Jemaine Clement poinformował, że gościnnie w drugim sezonie pojawi się Mark Hamill, czyli odtwórca kultowej roli Luke’a Skywalkera w filmach z cyklu "Gwiezdne wojny".

No i na tym kończą się te dobre nowiny. Jemaine Clement ogłosił również, że twórca oryginalnego filmu z Co robimy w ukryciu z 2014 roku, a także reżyser trzech odcinków pierwszego sezonu, czyli Taika Waititi nie będzie brał udziału w tworzeniu żadnego z epizodów drugiej serii.

Mark Hamill to nie jedyne głośne nazwisko, które będzie związane z What We Do in the Shadows. W pierwszym sezonie w rolach gościnnych pojawili się Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes i Tilda Swinton. Wcielili się oni oczywiście w wampiry.

W telewizyjnej odsłonie zrealizowanej przez stację FX, akcja przenosi się na Staten Island, gdzie żyje trójka wampirów mieszkająca ze sobą od ponad stu lat. Na ekranie możemy obserwować ich życie codzienne (a może conocne?).

Premiera 2. sezonu odbędzie się 15 kwietnia na kanale FX, a następnego dnia nowy odcinek wyląduje w serwisie Hulu. Premiera obejmie dwa pierwsze odcinki, kolejne będą pojawiały się co tydzień.