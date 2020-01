Jak wiadomo filmy komiksowe to nie tylko propozycje z Marvel Cinematic Universe oraz DC Extended Universe. Sony Pictures także rozwija swoje uniwersum zapoczątkowane przez Venoma. Oprócz kontynuacji wspomnianego widowiska do kin trafi także historia Morbiusa.

Morbius to na pewno jeden z ciekawiej zapowiadających się filmów komiksowych tego roku. W roli tytułowej zobaczymy Jareda Leto, który ma sporo win do odkupienia u fanów po swojej interpretacji Jokera w filmie Legion samobójców.

W sieci pojawiło się zdjęcie, które prawdopodobnie przedstawia nam Jareda Leto przemienionego w wampira, który pojawi się na ekranie. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie i nie miałbym nic przeciwko, gdyby fotografia okazała się prawdziwa. To co przemawia nad prawdziwością tej grafiki to fakt, iż jej źródłem jest twitterowe konto, na którym przed premierą finałowego zwiastuna do filmu Ptaki nocy – i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn znalazł się jego bardzo dokładny opis.

Zresztą nie ma sensu nad tym dywagować. Po prostu porównajcie sami i oceńcie.

Scenariusz do filmu został napisany przez duet Matt Sazama i Burk Sharpless. Reżyseruje Daniel Espinosa. Premiera została zaplanowana na 31 lipca 2020 roku.