Jessica Henwick, aktorka kojarzona przede wszystkim z występów w serialach takich jak Iron Fist czy Gra o tron, zaliczyła krótki występ w nowej trylogii "Gwiezdnych wojen". Jak się okazuje 27 latka była przymierzana do jednej z głównych ról.

Brytyjska aktorka Jessica Henwick zdobyła sporą rzeszę fanów po występach w popularnych serialach. Jej nazwisko zaczyna się również coraz częściej pojawiać w kontekście występów w hollywoodzkich superprodukcjach. W przyszłości pojawi się w takich filmach, jak Godzilla vs Kong czy The Matrix 4. Jak się okazuje Henwick mogła mieć już za sobą występ w widowiskach z serii "Gwiezdne wojny".

W trakcie wywiadu, którego aktorka udzieliła The Hollywood Reporter wyjawiła, że przeszła naprawdę rygorystyczny sześciomiesięczny okres będący jednocześnie castingiem do roli Rey w nowej trylogii "Gwiezdnych wojen". Niestety finalnie dla Henwick J.J. Abrams oraz producenci zdecydowali się zaangażować do głównej roli Daisy Ridley.

Jednak Abrams tak ją polubił, że zdecydował się napisać specjalnie dla niej rolę. Jessica Henwick pojawiła się w filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, gdzie sportretowała pilotkę Ruchu Oporu o imieniu Jess Pava.

Już abstrahując od finalnej jakości ostatnich epizodów Sagi Skywalkerów, trzeba przyznać, że Daisy Ridley poradziła sobie całkiem nieźle. Niestety nigdy nie dowiemy się jak wyglądałyby "Gwiezdne wojny", gdyby to Henwick zagrała Rey. Co sądzicie o tym wyborze?