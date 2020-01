W kolejnym, dziesiątym już sezonie popularnej antologii Ryana Murphy'ego powróci gwiazda serii Sarah Paulson . Aktorka ta do tej pory nie wystąpiła tylko w dziewiątym sezonie serialu ze względu na napięty harmonogram.

Paulson w tym samym czasie pracowała z Murphy’m nad innym jego projektem zatytułowanym Ratched, którego premiera na Netflix odbędzie się prawdopodobnie w tym roku. Oprócz tej produkcji zaangażowana była także w limitowaną serię Mrs. America powstającą dla FX. Jej premiera na wiosnę tego roku.

Do tej pory Paulson wystąpiła w ośmiu z dziewięciu sezonów serialu, przeważnie wcielając się w pierwszoplanowe role. Teraz również ma na taką nadzieję, chodź jak na razie nie wiadomo jeszcze nic o postaci w którą się wcieli, jak i o fabule kolejnej serii.

Informację o angażu potwierdziła sama zainteresowana.