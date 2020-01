Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney planuje serial o przygodach córki Indiany Jonesa 0

Walt Disney cały czas szuka nowego kontentu do oferty swojej platformy streamingowej. Wiadomo, że Dom Myszki Miki posiada zdecydowanie więcej interesujących marek aniżeli tylko i wyłącznie Star Wars i Marvel, dlatego już niebawem możemy dostać zapowiedzi intrygujących projektów. Źródła, które podały informacje dotyczące realizacji sequela kasowego hitu jakim był Aladyn, donoszą iż Walt Disney ma w planach realizację serialu osadzonego w uniwersum Indiany Jonesa. Co ciekawe główną bohaterką produkcji miałaby być córka legendarnego archeologa portretowanego w widowiskach kinowych przez Harrisona Forda. Dziewczyna miałaby zostać przedstawiona w piątym filmie o przygodach Indiany Jonesa, który jest w planach Disneya i Stevena Spielberga. Sam filmowiec miałby być producentem nowego serialu. Z pewnością jest to jakiś pomysł na dalszą eksplorację tego uniwersum, skoro jakiś czas temu Spielberg zapowiedział, że po podejściu Harrisona Forda żaden inny aktor nie wcieli się w Indianę Jonesa. Nie było jednak mowy o innych bohaterach, którzy mogą żyć w tym świecie i przeżywać podobne przygody, co charyzmatyczny archeolog także zdziwiłbym się, gdyby Disney nie skorzystał z takiej okazji. Z pewnością więcej dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Zdjęcia do filmu Indiana Jones 5 mają wystartować już w kwietniu tego roku.

Źrodło: We Got This Covered