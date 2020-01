Trzeci sezon OK K.O.! Po prostu walcz to kolejna dawka przygód przyjaciół pracujących w Lakewood Plaza Turbo. Tytułowy bohater K.O. nadal chce zostać prawdziwym herosem i ciągle doskonali swoje umiejętności. Tym razem nadeszła pora, by wyszedł z ukrycia i pokazał na co go naprawdę stać!

K.O. inspirując się swoimi najlepszymi przyjaciółmi – Enid i Radem – chce stać się superbohaterem. Centrum handlowe, w którym pracują pełne jest tajemnic, dziwnych stworzeń i wyzwań dla całej paczki. Czy tym razem K.O. uda się zostać nieustraszonym herosem?

W trzecim sezonie serialu wreszcie nadszedł czas, by wojownicy przestali się ukrywać. K.O. ma coraz więcej umiejętności, które pozwalają mu staczać niebezpieczne pojedynki. Oprócz kolejnych, emocjonujących walk widzowie będą także mogli dowiedzieć się nieco więcej o codzienności głównego bohatera. To świetny moment by zobaczyć co K.O. robi po pracy, a także poznać tajemniczą przeszłość jego mamy. W tym czasie Rad przeżyje poważny kryzys osobowości – będzie zmęczony faktem, że Dzieciak nieustannie go naśladuje. Sezon zakończy się ostateczną walką – czy jej wynik potwierdzi umiejętności i odwagę głównego bohatera?

Nowe odcinki OK K.O.! Po prostu walcz od 20 stycznia w Cartoon Network. Emisja codziennie o godz. 21:15.