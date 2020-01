Po tym, jak Scott Derrickson rozstał się z Marvelem studio musi rozpocząć poszukiwania filmowca, który zajmie się reżyserią widowiska Doctor Strange In The Multiverse of Madness. W sieci pojawiły się pierwsze nazwiska łączone z projektem należącym do MCU.

Nazwiska, które pojawiły się w kontekście reżyserii filmu Doctor Strange In The Multiverse of Madness są naprawdę bardzo ciekawe. Padają takie propozycje jak Robert Rodriguez czy Brad Bird. Źródła bliskie portali We Got This Covered twierdzą jednak, że Marvel Studios będzie szło w nieco innym kierunku.

Jednym z kandydatów miałby być Mike Flanagan, czyli człowiek kojarzony przez fanów kina grozy. Nie jest tajemnicą, że właśnie tą drogą miałby podążyć nowy film o Doktorze Strange’u. Flanagan ostatnio miał okazję wyreżyserować nieźle przyjęty horror Doktor Sen będący kontynuacją kultowego Lśnienia. Wcześniej pracował z Netfliksem przy innej adaptacji prozy Kinga – Gra Geralda. Maczał również palce w tworzeniu znakomitego serialu grozy amerykańskiej platformy streamingowej – Nawiedzony dom na wzgórzu.

Drugim nazwiskiem, o którym się mówi jest Jennifer Kent, która zadebiutowała świetnym i oryginalnym horrorem Babadook. Jej kolejnym dziełem był niezwykle mocy dramat Słowik.

Jak oceniacie te propozycje?