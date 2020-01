Do premiery Bad Boys for Life pozostało niewiele ponad kilka ziarenek piasku w klepsydrze, a twórcy podgrzewają atmosferę kolejnym klipem wrzuconym do sieci.

Sony Pictures kazało długo czekać na trzecią część nieszablonowych stróżów prawa i każdy prawdziwy kinoman już powoli gubił się w tych sprzecznych informacjach i kłopotach z jakimi borykał się film na przestrzeni kilku ostatnich lat, lecz to już przeszłość. Mike Lowrey i Marcus Burnett nadchodzą i robią przy tym bardzo dużo hałasu, kłócąc się jednocześnie w najmniej stosownych do tego sytuacjach, co nikogo na pewno nie dziwi, bo przecież na to wszyscy czekają.

Najnowsza część zabierze nas do pięknego Miami i zmusi do konfrontacji Mike i Marcusa z szefem kartelu narkotykowego Armandem Armasem, który za swój główny cel obierze Mike. Co z tego wyniknie i jaki będzie finał ? Wróżyć z kart nie trzeba, ale na pewno nie będzie nudno.

Premiera filmu w polskich kinach zaplanowana jest na 24 stycznia, a do tego czasu możemy się raczyć nowym plakatem i krótką sceną pościgu.