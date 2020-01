W wiosennej ramówce stacji TV4 pojawi się nowy serial fabularny pt. Święty. Parę dni temu we Wrocławiu rozpoczęły się zdjęcia do niego.

Główne role w produkcji zagrać ma Mariusz Węgłowski, znany z serialu Policjantki i policjanci oraz Michał Milowicz. Oprócz nich w obsadzie znajdują się także Jolanta Niedźwiecka i Sasza Reznikow. Jak na razie wszelkie informacje co do fabuły trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo także czy będzie to serial o określonej liczbie odcinków czy może stacja ma w planach kolejnego 'tasiemca'?

Węgłowski na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikował krótki filmik z planu, na którym zaprasza widzów do oglądania nadchodzącego serialu. Aktor znajduje się w świątyni, bowiem jak sam żartuje skoro jesteśmy na planie serialu Święty, to idealne miejsce na zdjęcia.

Michała Milowicza w ostatnim czasie mogliśmy oglądać w komedii Futro z misia oraz w dramacie Serce do walki. Z kolei Niedźwiecka wystąpiła w Botoksie, Polityce, a także Kobietach mafii 2, a Sasza Reznikow w tym roku zagrała w produkcji Solid Gold.

Serial Święty na antenie stacji TV4 zadebiutować ma w marcu.