Już w grudniu ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje odnośnie tego, iż stacja CBS All Access planuje odnowić serial Star Trek: Picard na drugi sezon. Jednak aż do teraz, wieści te nie były oficjalnie potwierdzone.

Podczas cyklicznego wydarzenia jakim jest Television Critics Association, Julie McNamara, wiceprezes CBS All Access ogłosiła, że serial Star Trek: Picard zostaje przedłużony na kolejny sezon jeszcze przed swoim debiutem.

Z radością ogłaszamy plany na drugi sezon jeszcze przed debiutem serialu i jesteśmy pewni, że zarówno fani Star Treka, jak i nowi widzowie zostaną ujęci przez gwiazdorską obsadę i skrupulatnie dopracowaną historię. powiedziała McNamara

W roli tytułowego bohatera, Picarda ponownie zobaczymy Patricka Stewarta. Wciela się on w ikoniczną postać z uniwersum Star Trek. Akcja serialu rozgrywać się ma na około 20 lat od wydarzeń w jakich widzieliśmy Picarda ukazanych w ostatnim serialu osadzonym w uniwersum tj. w Star Trek: The Next Generation. Picard nie jest już dowódcą floty, a wiedzie spokojnie życie w swojej winnicy. Jednak wydarzy się coś co skłoni go do powrotu w kosmos. Dalsze szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy.

Premiera serialu w USA odbędzie się już 23 stycznia br. Pierwszy sezon składa się z 10 odcinków. Poza USA Star Trek: Picard dostępny będzie za pośrednictwem platformy Amazon Prime Video.