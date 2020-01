W dniu dzisiejszym Sony Pictures Entertainment zaprezentowało nowy zwiastun nadchodzącego widowiska Bloodshot na podstawie bestsellerowego komiksu. Zapowiada się na kino akcji niezwykle efekciarskie – miejmy tylko nadzieję, że CGI nie przysłoni samej treści.

Vin Diesel wciela się w postać Raya Garrisona, żołnierza, który zginął podczas akcji i został przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek, tytułowy Bloodshot. W jego żyłach płynie armia nanotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu jest kimś nie do zatrzymania – silniejszym niż jakikolwiek człowiek, z organizmem zdolnym do natychmiastowej regeneracji. Ale naprawiając jego ciało i przywracając go do życia, korporacja przejęła kontrolę nad jego życiem, wykasowała też jego wspomnienia i pamięć. Ray nie wie, co jest realne, a co nie. Ale ma misję – chce się tego dowiedzieć.

U boku Diesela zobaczymy m.in. Eizę Gonzalez, Sama Heughana, Toby'ego Kebbella oraz Guya Pearce'a.

Reżyserem filmu jest Dave Wilson, dla którego Bloodshot to reżyserski debiut. Wcześniej pracował przy serialu animowanym Love, Death & Robots, a także odpowiadał za tworzenie zwiastunów do popularnych gier wideo takich jak "The Elder Scrolls Online", "Mass Effect 2" czy "Star Wars: The Old Republic – Knights of the Fallen Empire".

Bloodshot trafi do polskich kin 27 marca.