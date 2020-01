HBO zawarło dwuletnią umowę z Craigiem Zobelem, który wraca do telewizji, by wyreżyserować i wyprodukować Mare Of Easttown, trwający 7 odcinków serial, w którym wystąpi Kate Winslet.

Zobel zajął miejsce Gavina O'Connora, który ze względu na konflikt w harmonogramie musiał zrezygnować z reżyserii tego serialu, lecz pozostanie jednak jednym z jego producentów wykonawczych. Autorem scenariusza jest Brad Ingelsby, który będzie również pełnił funkcje showrunnera i producenta wykonawczego.

Mare of Easttown jest historią detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii (Kate Winslet). Prowadzi ona śledztwo w sprawie morderstwa, podczas gdy jej własne życie rozpada się na jej oczach.

Zobel jest najbardziej znany ze swojej pracy w serialach Pozostawieni, Westworld, Amerykańscy bogowie i One Dollar, przy czym ten ostatni to mini serial od CBS All Access, w którym był jedynym reżyserem i showrunnerem. Jeśli chodzi o filmy fabularne, Zobel ostatnio wyreżyserował dla Universal i Blumhouse produkcje pt. Polowanie, której premiera została odwołana ze względu na sierpniowe strzelaniny w USA i związane z nimi reakcje konserwatystów. Wcześniej był reżyserem trzech filmów, które zadebiutowały na festiwalu w Sundance: Wielki świat muzyki, Siła perswazji i Z For Zaccariah.