Najnowszy film nominowanego do Oscara Jana Komasy w marcu w kinach. Zafunduj sobie i grupie swoich przyjaciół niezapomniany wieczór w kinie – w towarzystwie aktorów i twórców filmu Sala Samobójców. Hejter! Zbierz swoją paczkę i wybierzcie się wspólnie na prywatny pokaz filmu, o którym będzie mówić cała Polska!

Sala Samobójców. Hejter to druga część wielkiego przeboju kinowego z 2011 roku w reżyserii Jana Komasy – twórcy takich hitów, jak Miasto’44 czy nominowanego do Oscara Bożego Ciała. Nowa odsłona kultowego filmu to elektryzujący cyber-thriller – współczesna wersja „Romea i Julii”, będąca uniwersalną opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt.

Pokaz filmu zorganizujemy dla Ciebie i grupy Twoich przyjaciół w marcu 2020 roku w wybranym kinie sieci Multikino, Cinema City lub Helios. Więcej informacji na stronie aukcji:

https://allegro.pl/oferta/prywatny-pokaz-filmu-sala-samobojcow-hejter-8847331945?fbclid=IwAR3WHll7rYw6A5kBUvkCzReC-oemC8P1Bdl3Engs5mFtSqRdgU8jvoLEBMc