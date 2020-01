Mark Hamill słynie z niejednoznacznych wpisów w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu aktor zapowiedział, że mógłby zagrać Vesemira w serialu Wiedźmin. Fani zareagowali bardzo entuzjastycznie. Teraz twórczyni serialu skomentowała ewentualny angaż aktora.

Marka Hamilla znają wszyscy miłośnicy Gwiezdnych Wojen. Rola Luke’a Skywalkera zapewniła mu stałe miejsce w panteonie ikonicznych gwiazd amerykańskiego przemysłu filmowego. Nic dziwnego, że duże emocje budzi jego ewentualny angaż w nowych odcinkach serialu Wiedźmin. Showrunnerka produkcji skomentowała niedawno kwestię obsady 2. sezonu.

Wieści na temat potencjalnego udziału Hamilla pojawiły się już w 2018 roku. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen zaproponowali wtedy Lauren Smith Hissrich, aby Vesermira zagrał ich ulubiony aktor. Hamill skomentował wiadomość na Twitterze: Nie mam pojęcia o kogo / o co chodzi, ale w pełni się zgadzam – powinienem tam zagrać. Pierwszy sezon Wiedźmina pokazał, że postać Vesemira wciąż nie została obsadzona. Aktor z Gwiezdnych Wojen ma zatem szansę na udział w popularnym serialu na platformie Netflix.

materiały promocyjne Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi

Angaż Marka Hamilla do roli Vesemira skomentowała Lauren S. Hissrich.

Showrunnerka dotarła obecnie do Europy. Nieprzerwanie udziela wywiadów związanych z serialem fantasy dostępnym w serwisie Netflix. Niedawno poruszyła kwestię angażu Marka Hamilla do roli Vesemira:

Zawsze brałam pod uwagę Marka, kiedy myślałam o naszym serialu. Nie mieliśmy jeszcze okazji skontaktowania się z jego agentem, ponieważ nie rozpoczęliśmy castingów do tej roli. Uwielbiam jednak sposób, w jaki internet żyje swoim życiem i w jaki miłośnicy reagują na pewne kwestie. Wiedzieliśmy, ilu fanów liczy Wiedźmin. Teraz trzeba do tego dodać miłośników Gwiezdnych Wojen. Mój umysł eksploduje z wrażenia!

opowiedziała showrunnerka serialu.

serial Wiedźmin

Wiedźmin – kim jest Vesemir?

Vesemir jest mistrzem wiedźmińskiego fachu, który przygotowuje młodych mężczyzn do sprawowania funkcji bezwzględnych łowców potworów. Henry Cavill jako Geralt z Rivii wspominał o nim w pierwszym sezonie serialu. Wygląda na to, że 2. sezon Wiedźmina odpowie na pytanie, w jaki sposób tytułowy bohater został zmutowanym i przystosowany do ubijania bestii.

W styczniu 2020 roku ruszyła preprodukcja 2. sezonu serialu. Premiera nowych odcinków Wiedźmina odbędzie się prawdopodobnie w 2021 roku.