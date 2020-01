Mamy małą niespodziankę związaną z nowym filmem o przygodach Jamesa Bonda. Poznaliśmy nazwisko artystki, która nagra utwór promujący produkcję Nie czas umierać.

fot. wikipedia (crommelincklars)

Media poinformowały, że piosenka promująca kolejny film o przygodach Agenta Jej Królewskiej Mości zostanie wykonana przez młodą gwiazdę muzyki pop – Billie Eilish. W ostatnich miesiącach piosenkarka stała się prawdziwym muzycznym fenomenem, a chyba wszyscy posiadający radio w samochodzie kojarzą chyba utwór "bad guy". Jej płyta nosząca tytuł "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" pokryła się platyną w wielu krajach na całym świecie, w tym również Polsce.

Billie Eilish to laureatka trzech nagród MTV Video Music Awards 2019 (między innymi w kategorii "Najlepszy debiut") oraz dwóch nagród MTV Europe Music Awards 2019. Artystka mająca 18 lat stanie się najmłodszą osobą w historii, która wykonana utwór promujący film o Jamesie Bondzie.

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Nie czas umierać trafi do polskich kin 3 kwietnia 2020 roku.