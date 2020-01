Piotruś Pan w reżyserii Davida Lowery'ego będzie produkcją oryginalną na platformie Disney+. Twórca zmienił tytuł widowiska oraz zdradził nowe szczegóły na temat postaci. Czy poznaliśmy dzięki temu fabułę?

Widownia uwielbia nostalgiczne podróże do czasów dzieciństwa. Disney doskonale zrozumiał to zapotrzebowanie. Gwarantuje widzom stały dostęp do swoich klasycznych filmów animowanych sprzed kilku dekad. Pojawiło się tylko jedno "ale": zamiast prezentować arcydzieła z dziedziny animacji, przedstawiciele Domu Myszki Miki postanowili zaadaptować kultowe historie na język współczesnego kina aktorskiego (live action).

W ten sposób powstały widowiska niemal identyczne względem swojego animowanego pierwowzoru, takie jak Piękna i Bestia, Kopciuszek oraz Aladyn. Wkrótce zadebiutuje również Mulan.

kadr z filmu Piotruś Pan

Pojawią się również filmy live action na platformie Disney+.

Pierwszym z nich będzie nowa wersja Zakochanego kundla. Disney zaplanował premierę widowiska na listopad bieżącego roku. Obok niego pojawi się Miecz w kamieniu. Teraz dowiedzieliśmy się, że również Piotruś Pan otrzyma swoją aktorską adaptację. Widowisko o Kapitanie Haku, Dzwoneczku oraz Zaginionych Chłopcach będzie dostępne w serwisie Disney+.

O przedsięwzięciu po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2016 roku. Na długo zaginęło pośród innych planów wytwórni Walt Disney. W końcu jednak twórcy zdradzili szczegóły kolejnego projektu live aciton.

Nowa wersja Piotrusia Pana została zatytułowana: Peter Pan and Wendy.

kadr z filmu Piotruś Pan

Zdjęcia do filmu zostaną zrealizowane w Vancouver i będą trwały od kwietnia do sierpnia bieżącego roku. Dzięki listom castingowym poznaliśmy również opisy głównych bohaterów Peter Pan and Wendy:

Piotruś Pan – 10-14 lat – Chłopiec, który nigdy nie dorósł. Zaczarowane dziecko. Pewny siebie, odważny wojownik – zarówno z mieczem, jak i bez niego. Główna rola.

Wendy – 12-14 lat – Przebiegła, dobroduszna dziewczynka. Nie potrafi pogodzić się z myślą o wyjeździe do szkoły z internatem. Nie jest jeszcze gotowa, by wkroczyć w świat dorosłych. Główna rola.

John Darling – 9-11 lat – Dzieciaczek z duszą starca. Jako dojrzały chłopak nie czerpie przyjemności z szermierki oraz z trudów mieszkania razem z siostrą i bratem. Główna rola.

Michael Darling – 6-9 lat – Cudowne dziecko. Właściwie nie rozstaje się ze swoim najlepszym przyjacielem, pluszowym misiem. Główna rola.

Piotruś Pan: kultowa animacja vs. film live action.

Powyższe opisy dokładnie pokrywają się z charakterem postaci, które mogliśmy zobaczyć w filmie animowanym z 1953 roku. Z drugiej strony zmiana tytuły może oznaczać większe transformacje na poziomie fabuły widowiska.

Nie można przecież zapomnieć, że reżyser David Lowery odpowiadał za inny remake oryginalnego filmu Disneya. Mowa o widowisku familijnym Mój przyjaciel smok sprzed kilku lat. Twórca zamienił wtedy wiele oryginalnych motywów z musicalowego oryginału. Mój przyjaciel smok oceniany jest jako jeden z najlepszych remake’ów Disneya. Nowy Piotruś Pan znajduje się w dobrych rękach.

kadr z filmu Mój przyjaciel smok

Nie wiadomo, kiedy Peter Pan and Wendy zadebiutuje na platformie Disney+.