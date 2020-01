Minęło sporo czasu od ostatnich oficjalnych newsów o wspomnianej produkcji, jednak dzisiaj trafił do sieci opis, który ujawnia, kilka szczegółów na temat akcji. Niestety nie zdradza zbyt dużo kluczowych informacji, jednak pokazuje w jakim kierunku podążać będzie fabuła.

Eternals opowiada o losach nowej ekscytującej drużyny superbohaterów (Przedwieczni) należących do Marvel Cinematic Universe. Jest to starożytna rasa nieśmiertelnych istot mieszkających w ukryciu na Ziemi przez tysiące lat. Po wydarzeniach, które widzieliśmy w filmie Avengers: Koniec gry, niespodziewana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia oraz zjednoczenia się w walce z odwiecznym wrogiem zwanym The Deviants (Dewianci).