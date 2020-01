Jeden z najwyżej ocenionych horrorów powraca. TO: Rozdział 2 to kontynuacja przerażającej historii zapoczątkowanej w poprzedniej produkcji. Film wyreżyserowany przez Andy’ego Muschiettiego z Jessicą Chastain, Jamesem McAvoy’em i Billem Haderem w rolach głównych zadebiutuje na 4K UHD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD już 15 stycznia.

TO: Rozdział 2 to kontynuacja entuzjastycznie przyjętego przez krytyków przeboju kinowego z 2017 roku. Horroru, który na nowo zdefiniował ten gatunek filmowy, a zarazem wyszedł poza jego ramy, stając się częścią kulturowego ducha epoki. W związku z tym, że zło wkrada się do miasteczka Derry, w stanie Maine, co 27 lat, film TO: Rozdział 2 ponownie gromadzi jego bohaterów, z których każdy już dawno poszedł w swoją stronę – tym razem jako dorosłych, prawie trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie z 2017 roku.

Od samego początku planowałem opowiedzieć historię wymyśloną przez Stephena Kinga w dwóch częściach. Nie było innej możliwości. Pierwszy film kończy się obietnicą powrotu zarówno Pennywise’a jak i Klubu Frajerów. Nakręcenie kontynuacji było więc koniecznością. Poza tym, bez niej, ta opowieść nie jest kompletna.

wyjaśnia reżyser Andy Muschietti

Dla Gary’go Daubermana, który monumentalną powieść Stephena Kinga przerobił na scenariusz filmowy, praca nad "TO" była procesem twórczym, który zajął mu kilka lat.

Od samego początku przerzucaliśmy się z Andym pomysłami. Tak było przy pierwszym filmie. Tak było i przy drugim. Zżyliśmy się z bohaterami tej historii i ich światem. Ciężko było nam się z tym rozstać.

wyznaje Dauberman

Na ekrany kin horror TO: Rozdział 2 wszedł na początku września 2019 roku. Z powodu sukcesu, jaki odniosła część pierwsza, produkcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem widzów i po pierwszym weekendzie wyświetlania w USA miała już ponad 91 milionów dolarów przychodu w notowaniach amerykańskiego box office. Do tej pory w kinach na całym świecie film zarobił ponad 470 milionów dolarów.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY:

Komentarz reżysera Andy’ego Muschiettiego

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD: