Serial Netflixa o psychopatycznym prześladowcy pt. Ty otrzymał właśnie zamówienie na kolejny, trzeci już sezon. Platforma zdecydowała się odnowić swoją produkcję zaledwie niecały miesiąc po premierze sezonu drugiego.

Kontynuacja składać ma się z 10 odcinków, a jej premiera zapowiadana jest na przyszły rok. W obsadzie na pewno powrócą Penn Badgley jako Joe Goldberg i Victoria Pedretti w roli Love Quinn. Producentem pozostanie Greg Berlanti. Nie zmieni się także showrunnerka, którą od początku jest Sera Gamble.

Poniżej twitt informujący o odnowieniu serialu.

Główny bohater serialu to Joe, inteligentny i przystojny księgarz, który ma dość niebezpieczne nawyki. Kiedy jakaś kobieta mu się spodoba zrobi wszystko, aby się do niej zbliżyć. Sezon pierwszy rozgrywał się w Nowym Yorku, a akcja drugiego przeniosła się do Los Angeles, bowiem Goldberg musiał uciekać przed konsekwencjami swoich czynów. W Mieście Aniołów poznaje swoją kolejną ofiarę, która okazuje się zupełnie inna od poprzedniczki.

Dotychczasowe dwa sezony są w całości dostępne na platformie Netflix. Oglądaliście? Co myślicie o tej produkcji?