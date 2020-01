Studio Lionsgate opublikowało nową zapowiedź dramatu muzycznego I Still Believe inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami. Polski tytuł filmu to Wierzę w Ciebie. Zwiastun poniżej.

Za reżyserię tego widowiska odpowiadają Andrew Erwin i Jon Erwin. Ten drugi jest także autorem scenariusza wraz z Jonem Gunnem. Producentem został Kevin Downes. W obsadzie aktorskiej znajdują się KJ Apa jako Jeremy Camp, Britt Robertson jako Melissa Henning, Shania Twain jako Terry Camp, Gary Sinise jako Tom Camp, Melissa Roxburgh jako Heather Henning, Abigail Cowen jako Adrienne Camp i Nathan Dean Parsons.

Produkcja ta opowie o pewnym etapie w życiu Jeremy’ego Campa, słynnego wokalisty, autora piosenek i gitarzysty, specjalizującego się głównie we współczesnej muzyce chrześcijańskiej. Poznamy piękną, chodź tragiczną historię miłosną jaka wydarzyła się między nim, a jego pierwszą żoną Melissą Lynn Henning-Camp. Jeremy w wieku 21 lat poślubił Melissę, która już wtedy chorowała na raka jajnika. Był z nią do końca i to właśnie wielka wiara i miłość pozwoliły przetrwać mu tę tragedię. I Still Believe to pierwsza piosenka jaką napisał po jej śmierci.

Premiera filmu I Still Believe już 20 marca br.