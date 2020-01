''Knights of the Old Republic'' - trwają przygotowania do realizacji filmu oraz serialu

Niespełniony sen wszystkich fanów "Gwiezdnych wojen" może wreszcie się ziścić. Lucasfilm przygotowuje się do realizacji dwóch projektów bazujących na "Knights of the Old Republic".

Saga Skywalkerów została zakończona, dlatego też Walt Disney rozpoczyna planowanie przeszłości gwiezdnego uniwersum. Premiera kolejnego widowiska kinowego będzie miała miejsce prawdopodobnie w 2022 roku. Oczywiście nie musi być to zaraz początek jakiejś nowej trylogii, a po prostu samodzielny film. Liczymy na to, że włodarze Disneya zrozumieli, że nie ma sensu kurczowo trzymać się czasów prezentowanych w dotychczasowych trylogiach i będą chcieli pokazać nam Galaktykę z nieco innej strony.

Według portalu FandomWire włodarze Walta Disneya i Lucasfilm są na etapie planowanie dwóch projektów – serialu oraz filmu – które będą bazowały na "Knights of the Old Republic". Jest to gra, której fabuła została umiejscowiona niemalże 4000 lata przed wydarzeniami znanymi z filmu Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja, a głównymi bohaterami historii są Darth Malak oraz Darth Revan, którzy powracają po wojnie z Mandalorianami, jako Sithowie na czele potężnej floty mającej podporządkować sobie Republikę.

Argumentem potwierdzającym chęci Disneya do realizacji tych projektów niech będzie kanoniczność Revana. Warto przypomnieć, że nawet w niedawnej superprodukcji Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie pojawił się oddział Sith Trooperów nazwanych na część legendarnych Sithów, w tym także Revana.

Pewne jest jedno – udana i pomysłowa realizacja filmu oraz serialu "Knights of the Old Republic" byłaby dla Disneya haustem świeżego powietrza i możliwością odkupienia części win za nową trylogię Skywalkerów.