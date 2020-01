W lesie dziś nie zaśnie nikt w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego wejdzie do kin już w marcu. Dziś prezentujemy plakat i drugi teaser wyczekiwanego horroru!

Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

Premiera filmu w marcu, ale W lesie dziś nie zaśnie nikt już teraz można znaleźć na wielu listach najbardziej oczekiwanych polskich premier tego roku. Nic dziwnego – w polskim kinie do tej pory powstało niewiele horrorów, ani jeden slasher, w którym trup ściele się gęsto i krwiście. Zagraniczne produkcje tego typu, jak "Halloween", "Krzyk" czy "Piątek trzynastego", mają status kultowych.