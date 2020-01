Chociaż twórcy serialu Wiedźmin w dużym stopniu odnosili się do treści oryginalnych książek Andrzeja Sapkowskiego, to mimo wszystko znalazło się w nim kilka smaczków dla miłośników gier. Uważam, że jednym z takich motywów były sceny walk z zauważalną, gwałtowną zmianą tempa rozgrywanych zdarzeń. Tak było w epizodzie pilotażowym Już pierwszy odcinek serialu na platformie streamingwej mógł pochwalić się krwistą potyczką Geralta z bandziorami oraz atrakcyjną Renfri.

kadr z serialu Wiedźmin

Pierwsza sekwencja miała na celu pokazać umiejętności bojowe Geralta z Rivii. Warto przy tym pamiętać, że wcielający się w niego Henry Cavill wykonał większość walk bez pomocy dublerów oraz kaskaderów.

W trakcie walki z bandytami Geralt jest na ekranie przez ok. 30 sekund. W tym czasie brutalnie morduje kilka osób. Każdą w krótkim odstępstwie czasu, bez większego zastanawiania się nad podejmowanymi czynami. Widz dostaje w ten sposób prezentację umiejętności postaci. Dzięki tej scenie wiemy, że Geralt został wyszkolony i przygotowany do bycia maszyną do zabijania.

kadr z serialu Wiedźmin

Za choreografię walki w pierwszym odcinku odpowiadali Wade Eastwood i Wolfgang Stegemann. Showrunnerka wyraźnie im zaznaczyła, że w trakcie krwawego starcia Geralt nie chce zabić swojej towarzyszki. Widzowie, którzy widzieli już Wiedźmina, doskonale wiedzą, jak kończy się całe zajście.

[W drugiej sekwencji] przyjęliśmy bardziej defensywny styl walki Geralta. Wątpię, aby często przeprowadzał pojedynki w ten właśnie sposób. Chciałam pokazać, że Geralt może być maszyną do zabijania, ale tylko wtedy, gdy sam się na to zdecyduje. Chcieliśmy wykorzystać w walce dialogi. Szybko z nich zrezygnowaliśmy, ponieważ w niepożądany przez nas sposób zwalniały akcję. Wszystko i tak zostało przedstawione na ekranie. Głównie chodzi mi o pewną wymianę zdań. Geralt mówił wtedy: "Nie musimy tego robić. Nie potrzebujemy tego. Porozmawiajmy i spróbujmy to wyjaśnić". Renfri odpowiadała mu drapieżnie: "Nie. Rozwiążemy to tu i teraz. Tylko jedno z nas nie wyjdzie z tego żywe".