Zanim przejdziemy do przedstawienia zestawienia, chciałem tylko dodać, że w rankingu mogły znaleźć się tytuły, które mają co najmniej trzy recenzje na portalu. W przypadku, gdy ocena poszczególnych filmów jest taka sama, decyduje ilość pozytywnych recenzji. Zaczynamy!

W "Van Gogh. U bram wieczności" iskrzy się od kolorów, ale również od różnych stanów emocjonalnych pokazanych w sposób pourywany, epizodyczny, przez to bardzo wiarygodny. FDB, Bernadetta Trusewicz

Nie mam pojęcia, czy aktywność twórcza przybiera w życiu Schnabla równie dramatyczny wymiar jak u jego bohatera. "At Eternity’s…" udowadnia jednak, że od czasu do czasu zdarza mu się osiągać równie satysfakcjonujące rezultaty. FilmWeb, Piotr Czerkawski

Dojrzała autoterapia, nie tylko do obserwowania, a uczestnictwa. Bez znieczulenia. Angażujący wielobój emocjonalny o dorastaniu, a w czymś pozostaniu. FDB, Bernadetta Trusewicz

Film kipi od emocji i unika prostych rozwiązań. Do końca czuć szczerość płynącą z ekranu – dlatego też towarzyszące końcowej scenie wzruszenie jest tak duże. Interia, Jakub Izdebski

Jeśli oczekujecie od "Słodziaka" wartkiej akcji, popisów kaskaderskich i widowiskowych efektów specjalnych, wyjdziecie z kina rozczarowani, być może nawet przed końcem seansu. Nie jest to bowiem niezobowiązująca rozrywka w rodzaju "Transformers", lecz kinoterapia, dzieło rozliczeniowe, za pomocą którego Labeouf robi bilans swojej przeszłości. FilmWeb, Ewelina Leszczyńska

"Portret kobiety w ogniu" to ascetyczna, powodująca rumieńce, intymna opowieść o integracji z wcześniej nieznanymi uczuciami. FDB, Bernadetta Trusewicz

"Portret dziewczyny w ogniu" to zadane donośnym głosem pytanie o definicję miłości: czy tak naprawdę jest sumą nadziei, oczekiwań i wyobrażeń? Afektem wobec kogoś, kto tak naprawdę istnieje tylko w naszej głowie? FilmWeb, Michał Walkiewicz

"Porter kobiety w ogniu" to nieśmiertelna historia miłosna, która potrafi przeszyć serca na wylot, doprowadzając do rozpaczy. Bliżej ekranu, Michał Piepiórka