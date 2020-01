Stacja The CW nie zwalnia tempa i ujawnia, że serial Superman & Lois otrzymał zamówienie na pierwszy sezon. Od dłuższego czasu chodziły o tym szepty, dzisiaj jest to już oficjalna informacja.

Na pewno ta informacja ucieszy wielbicieli Arrowverse, wszystko na to wskazuje że fani zaa oceanu ciągle pragną rozbudowania tego uniwersum. W tytułowe postacie wcielą się znani już w tych rolach Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch.

Bohaterami serialu są Superman i Lois, którzy muszą zmierzyć się z codziennym życie w stresie, naciskami oraz obciążeniami wynikającymi z bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszych czasach.

Za powstanie serialu odpowiada Todd Helbing, stoicy za sukcesami Flasha. Natomiast producentami będą Greg Berlanti (Doom Patrol), Sarah Schechter (Batwoman), a wspierać ich będzie Geoff Johns (Aquaman).

Serial trafi na małe ekrany w sezonie 2020/2021, a pilot kręcony będzie wiosną. Co ciekawe w tym przypadku zrezygnowano z typowego procesu kręcenia serii, w którym to dopiero po obejrzeniu premierowego epizodu, stacja decydowała, czy nakręcone zostaną kolejny epizody. Tutaj The CW od razu zdecydowała się na pełen sezon.