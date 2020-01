Netflix posiada już taką renomę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to jest, czy czym to się je. Nadchodząca gala Oskarów mówi sama za siebie. Amerykańska platforma VOD uzyskała 24 nominacje. Więcej niż jakiekolwiek studio filmowy czy serwis streamingowy i nic nie wskazuje na to, aby dominacja miała się zakończyć, bo w kolejce czekają na nas kolejne premiery filmowe, a jedną z nich jest Sergio.

Będzie to dramat obrazujący amerykańską inwazję na Irak. Film skupi się na charyzmatycznym dyplomacie ONZ Sergio Vieirze, który po latach pracy w najbardziej niestabilnych regionach świata, po setkach porozumień i zręcznych manipulacji pomiędzy prezydentami, rewolucjonistami i zbrodniarzami postanawia podjąć się ostatniego zadania w pogrążonym chaosie Bagdadzie. Zaplanowana misja ma być krótka, lecz wybuch bomby w siedzibie ONZ spycha go w przepaść emocjonalną i doprowadza do konfrontacji w której gra będzie toczyć się o jego życie.

W głównej roli wystąpi Wagner Moura znany wszystkim Netflixkowcom z serialu Narcos. Wtórować będzie mu będzie Ana de Armas, gwiazda takich filmów jak Blade Runner 2049, czy pokazywany niedawno w kinach film Na noże .

Sergio będzie miał swoją premierę na festiwalu Sundance. Pojawi się również w wybranych kinach, a na Netflixie zawita 17 kwietnia. Czy warto czekać ? Sprawdźcie sami.