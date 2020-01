Życie ma to do siebie, że nie stoi w miejscu, ciągle wprowadza zmiany, czasami na lepsze, czasami na gorsze. Zdarza się że po jakimś czasie w podeszwie ulubionego buta pojawia się dziura i trzeba kupić nowe, albo pasek od spodni nie zapina się już na tej samej dziurce co kiedyś i trzeba przeskoczyć o oczko dalej. Nic w tym nowego ani odkrywczego trzeba się po prostu dostosować. Takie zmiany dogoniły również słynnego 007 w najnowszej reklamie Heinekena.