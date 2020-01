Netflix udostępnił wczoraj nową zapowiedź do drugiej połowy ostatniego, szóstego sezonu animowanego serialu BoJack Horseman. Ostatnie 8 odcinków zadebiutuje na platformie streamingowej już za dwa tygodnie (31 stycznia).

Bojack Horseman

Bojack Horseman (głos użycza Will Arnett) to funkcjonujący alkoholik i przebrzmiały aktor z sitcomu dziewięćdziesiątych "Horsin’ Around", mieszkający w Los Angeles i próbujący ułożyć swoje życie i relacje z bliskimi.

Poniżej znajdziecie zapowiedź z polskimi napisami: