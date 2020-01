Nareszcie w sieci pojawiły się jakieś informacje odnośnie spin-offu Gry o tron. Nowy serial osadzony w tym świecie zatytułowany House of the Dragon ma zadebiutować w 2022 roku.

Informację tą podał Casey Bloys, człowiek odpowiadający za program w stacji HBO.

Domyślam się, że na antenie zobaczymy serial w 2022 roku. powiedział Bloys

Na tym etapie na jakim obecnie jest projekt ustalenie dokładniejszej daty premiery nie jest możliwe. Jak na razie nie wiadomo nawet kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu.

Akcja House of the Dragon miałaby rozgrywać się na 300 lat przed wydarzeniami znanymi nam z Gry o tron i zagłębiać się w historię Domu Targaryen. Jej fabuła oparta ma być o książkę George'a R.R. Martina zatytułowaną Ogień i krew. Napisana jest ona w formie królewskiej kroniki, dokładnie opisując losy rodu Targaryenów, od czasu w którym Aegon I Zdobywca podbił Westeros, aż do śmierci Viserysa I.

Serial składać się ma z 10 odcinków, a jego twórcami zostali George R.R. Martin i Ryan Condal. Jak donosi Bloys, zaczęli oni już pracę nad scenariuszem, a więc niedługo możemy spodziewać się pierwszych castingów i informacji o obsadzie.