W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun kryminalnego thrillera The Night Clerk w reżyserii Michaela Cristofera. Zerknijcie na poniższą zapowiedź i dajcie znać co myślicie o tej produkcji.

Cristofer odpowiada również za scenariusz do filmu. Producentami zostali David M. Wulf i Arianne Fraser. W obsadzie aktorskiej znajdują się Tye Sheridan jako Bart Bromley, Helen Hunt jako Ethel Bromley, Ana de Armas jako Andrea, John Leguizamo jako Johnny Espada, Johnathon Schaech jako Nick Perretti i Jacque Gray. Sheridana kojarzyć możecie z filmu Player One czy serii X-Men, w której wcielał się w Cyklopa.

Bart to młody, bardzo inteligentny chłopak ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Pracuje on jako ochroniarz w hotelu. Podczas jednej z jego nocnych zmian staje się on świadkiem morderstwa, do jakiego doszło w jednym z pokoi. Widział to ponieważ, aby poprawić swoje interakcje społeczne obserwuje on gości za pomocą tajnych kamer. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności i jego podejrzane działania powodują, że Bart staje się głównym podejrzanym. Teraz musi wziąć sprawy w swoje ręce, aby nie zostać aresztowanym i nie stać się kolejną ofiarą.

Poniżej plakat promujący thriller.

Amerykańska premiera filmu The Night Clerk już 21 lutego br.