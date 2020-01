Zanim przejdziemy do przedstawienia zestawienia, chciałem tylko dodać, że w rankingu mogły znaleźć się tytuły, które mają co najmniej trzy recenzje na portalu. W przypadku, gdy ocena poszczególnych filmów jest taka sama, decyduje ilość pozytywnych recenzji. Zaczynamy!

"Bliźniak" ma w sobie coś głęboko "najtisowego". To taka filmowa owca Dolly: w latach 90. może i byłby rewelacją, dziś jest co najwyżej kuriozum. FilmWeb, Jakub Popielecki

To smutne, że Stallone zechciał zagrać Rambo jeszcze raz. Może myślał, że uda się powtórzyć aktorski sukces z filmu "Creed"? Niestety Rambo odchodzi konając na naszych oczach. dlaStudenta.pl, Michał Derkacz