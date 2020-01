Paramount Pictures opublikowało pierwszy zwiastun ciekawej pozycji, jaką jest komedia romantyczna The Lovebirds. Zobaczcie poniższą zapowiedź i koniecznie dajcie znać co myślicie o tej produkcji.

W rolach głównych występują Issa Rae i Kumail Nanjiani. Rae kojarzyć możecie z serialu Niepewne, bądź filmu Nienawiść, którą dajesz, a Nanjiani to znany komik, który zagrał m.in. główną rolę w serialu Dolina Krzemowa. Wcielają się oni w niedoskonałą parę będącą na granicy rozstania, która przypadkowo uwikłana zostaje w morderstwo. Sprawa tego zabójstwa wplątuje ich w dziwne, lecz zarazem zabawne sytuacje. Muszą oni oczyścić swoje nazwiska i przetrwać jakoś tę sytuację… razem.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Paul Sparks, Anna Camp i Kyle Bornheimer. Za reżyserię odpowiada Michael Showalter. Autorami scenariusza są Aaron Abrams i Brendan Gall, którzy pracowali na opowiadaniu Martina Gero.

Premiera komedii The Lovebirds już 3 kwietnia br. Planujecie wybrać się na tą pozycję do kina czy zwiastun Was do tego nie zachęcił? Trzeba przyznać, że film ten jest dość nietypową pozycją w liście komedii romantycznych, bowiem nie brak w nim pościgów oraz scen walk, co prezentuje powyższa zapowiedź.