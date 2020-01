W sieci buchnęło ciekawą plotką, jakoby nowozelandzki reżyser Taika Waititi rozpoczął rozmowy z Waltem Disneyem na temat opracowania nowego filmu "Gwiezdne wojny".

Niestety informacja nie została potwierdzona przez żadną ze stron, ale jest ona wielce prawdopodobna. Taika Waititi to obecnie jedno z największych i najbardziej gorących nazwisk w Hollywood. Niedawno jego dzieło zatytułowane Jojo Rabbit zgarnęło kilka nominacji do Oscara (w tym dla najlepszego filmu), a poprzedni film będący częścią Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Thor: Ragnarok pokazał, że superbohatera z młotem naprawdę da się lubić i można nakręcić z nim świetny film rozrywkowy.

Warto również przypomnieć, że Waititi był jednym z twórców pracujących przy serialu The Mandalorian. Nowozelandzki filmowiec wyreżyserował między innymi finał pierwszej serii popularnej produkcji dostępnej na platformie Disney+. Sam Waititi już wcześniej wyrażał zainteresowanie nakręceniem pełnometrażowego filmu osadzonego w świecie "Gwiezdnych wojen".

Taika Waititi może być pomysłem Kevina Feige’a, który jakiś czas temu dołączył do Lucasfilm i będzie produkował dla studia nowe filmy z gwiezdnego uniwersum. Pewne jest tylko tyle, że jeśli owa informacja okaże się prawdą, to na nowozelandzką wizję "Star Wars" przyjdzie nam trochę poczekać. Na razie Waititi będzie zajęty realizacją widowiska Thor: Love and Thunder.